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Если есть такая необходимость, готовы помочь с погрузкой, но за дополнительную плату. При подаче заявки рекомендуем детально согласовать все интересующие вас аспекты будущего сотрудничества.
Вы можете вызвать бригаду в удобное для вас время. В ночное время желательно совершить небольшой квартирный или офисный переезд, либо разгрузить вагоны. Перевозить вещи из офиса или дома лучше всего днем.
При необходимости мастер зафиксирует на фото или видео, а также заполнит табель учета рабочего времени. Вся информация будет отправлена заказчику, который всегда будет в курсе объема или отработанных часов.
Работаем круглосуточно: днем и ночью. Заказы на ночные вывозы принимаем в рабочее время с 9-00 до 23-00.
Отказавшись от упаковочного материала, вы немного сэкономите. Но риск порчи имущества значительно возрастает. Стоит ли соглашаться на такое сокращение сметы? Ведь в нашей компании можно подобрать транспортные материалы под любые финансовые возможности заказчика.
Взаиморасчеты наличными или безналичным переводом производятся по прибытии грузчиков на объект. При заказе по безналичному расчету с новыми контрагентами мы вносим предоплату. Вы можете уточнить детали при оформлении заказа.
Все сотрудники нашей компании являются опытными специалистами с профессиональными навыками. Мы работаем без посредников и самостоятельно подбираем грузчиков. Перед началом работ подписывается договор. Фиксированные сроки, наши обязательства, расходы: все это будет указано в договоре.
Стоимость найма рабочих зависит от нескольких факторов: количество сотрудников; продолжительность смены; количество необходимых смен; местонахождение объекта. Ориентировочную стоимость грузчиков мебели и прочего вы можете увидеть в таблице с ценами. Чтобы точно определить стоимость, оставьте заявку на сайте или позвоните по указанному номеру – наш менеджер ответит на все ваши вопросы.
Не ожидал, что сделают все так хорошо. Молодые, но видно, что с опытом. Разобрали шкаф, загрузили его и остальную мебель в газель. Выгрузили.
Качественно. Пунктуально прибывают по адресу. Если есть необходимость, разбирают мебель и упаковывают вещи на месте.
Трёхкомнатную квартиру освободили за час с четвертью. Толковые ребята, просто молодцы. И менеджер Олег, ему тоже спасибо, всё как по расписанию прошло.
Мне нужно было переехать, обратился сюда, мебель разобрали, всё аккуратно упаковали, перевезли и собрали. Сейчас Атлант мне предоставляет грузчиков на склад. Рассчитываюсь по безналу после завершения работы!
Аккуратно и не задают лишних вопросов.
Лучшие грузчики. Разобрали и собрали всю мебель обратно при переезде в Челябинске. Всем советую.
Выражаю благодарность грузчикам которые были на моей заявке за 15 минут до назначенного времени. Грузили аккуратно и бережно. Доставили быстро.
Недавно перевозила очень большой холодильник, вызвала машину и двух грузчиков. Во время, все загрузили, подняли на этаж. Что бы я без вас делала. Удачи вам.
Требуются грузчики-специалисты на погрузку или разгрузку грузов? Команда опытных, аккуратных, вежливых и надежных людей для квартирных и офисных переездов, такелажных работ, качественно организуют сборку и разборку мебели, произведут любые погрузку и разгрузку аккуратно и бережно.
В нашей компании вы сможете заказать недорогих грузчиков, которые готовы помочь с организацией при переезде квартир, а также для выполнения переноску и перевозку любых тяжестей, в том числе негабаритных, и выполняют заказы на вывоз строительного мусора. Услуги профессиональных грузчиков в Челябинске – гарантия того, что ваши ценные и хрупкие вещи будут в сохранности.
Наши грузчики в г. Челябинске всегда трезвые – специально подготовленные кадры, способные выполнить любые задачи, то есть, переноску очень тяжелых и/или очень громоздких вещей, таких как сейфы, любой тип антикварной мебели из массива дерева или сложное оборудование, не подлежащее разборке.
У нас вы можете заказать грузчиков, оснащенных для этого всеми необходимыми приспособлениями и спецтехникой.
Вызов бригады грузчиков возможен круглосуточно, что может быть очень выгодным, если вам требуется организовать переезд по свободным дорогам или срочную перевозку тяжелых предметов. Стоимость формируется сразу, исходя из условий заказчика – этажность, наличие грузовых лифтов, удобство подъезда, удаленность от центра города. В большинстве случаев выполнение любых задач - недорого для вас, вам стоит только выбрать предложение в Челябинске:
Вы будете точно знать, сколько заплатите за выполнение заказа еще до прибытия бригады грузчиков. Минимальный заказ не ограничен по объему. Помимо разгрузки и погрузки, мы можем дополнительно выполнить и другие частные заказы – например, упаковку мебели своими материалами: воздушно-пузырьковой пленкой, картоном и стрейч-пленкой.
Если вам нужны грузчики в Челябинске или сборка, разбока мебели и погрузка, или планируете переезд в другую квартиру или офис и вам важно качество, выбирайте удобный способ связи – позвонить или написать нам (все контакты указаны на сайте), так же можете оставить заявку на звонок, воспользовавшись формой обратной связи, менеджеры компании рассчитают стоимость и сроки выполнения минимального заказа и заключения договора и ответят на дополнительные вопросы.
Способы оплаты:
Полный комплект документов, с НДС или без.