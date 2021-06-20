Грузчики в Челябинске

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Наши преимущества
Автопарк Предоставляем все виды транспорта от 350 р/час.
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Оплата Хорошая цена: наличный и безналичный расчет.
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Скорость Приедем на объект в течение 30 мин. Работаем круглосуточно.
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Выгодно Спецусловия для юридических лиц.
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С нами сотрудничают
Наши клиенты в Челябинске, которые нам уже доверяют - это не только крупные, но и средние компании. У нас работают только профессионалы, они качественно и быстро выполняют свою работу.
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Кари
Новатэк
ВУЗ-Банк
Бристоль
ПЭК
DNS
Глория Джинс
ПФР
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Калькулятор стоимости услуг грузчиков

от 1 400 руб.
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Отвечаем на популярные вопросы
Помогают ли водители грузить вещи?
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Если есть такая необходимость, готовы помочь с погрузкой, но за дополнительную плату. При подаче заявки рекомендуем детально согласовать все интересующие вас аспекты будущего сотрудничества.

Работают ли грузчики в ночное время?
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Вы можете вызвать бригаду в удобное для вас время. В ночное время желательно совершить небольшой квартирный или офисный переезд, либо разгрузить вагоны. Перевозить вещи из офиса или дома лучше всего днем.

Как происходит отчетность?
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При необходимости мастер зафиксирует на фото или видео, а также заполнит табель учета рабочего времени. Вся информация будет отправлена заказчику, который всегда будет в курсе объема или отработанных часов.

Хочу оформить заявку на ночь, возможно ли это сделать?
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Работаем круглосуточно: днем и ночью. Заказы на ночные вывозы принимаем в рабочее время с 9-00 до 23-00.

Нужно ли упаковывать вещи при переезде?
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Отказавшись от упаковочного материала, вы немного сэкономите. Но риск порчи имущества значительно возрастает. Стоит ли соглашаться на такое сокращение сметы? Ведь в нашей компании можно подобрать транспортные материалы под любые финансовые возможности заказчика.

Как происходит оплата услуг грузчиков и разнорабочих?
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Взаиморасчеты наличными или безналичным переводом производятся по прибытии грузчиков на объект. При заказе по безналичному расчету с новыми контрагентами мы вносим предоплату. Вы можете уточнить детали при оформлении заказа.

Заключается ли договор и какие сотрудники работают в бригадах?
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Все сотрудники нашей компании являются опытными специалистами с профессиональными навыками. Мы работаем без посредников и самостоятельно подбираем грузчиков. Перед началом работ подписывается договор. Фиксированные сроки, наши обязательства, расходы: все это будет указано в договоре.

Сколько стоят услуги грузчиков в Челябинске?
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Стоимость найма рабочих зависит от нескольких факторов: количество сотрудников; продолжительность смены; количество необходимых смен; местонахождение объекта. Ориентировочную стоимость грузчиков мебели и прочего вы можете увидеть в таблице с ценами. Чтобы точно определить стоимость, оставьте заявку на сайте или позвоните по указанному номеру – наш менеджер ответит на все ваши вопросы.

Все вопросы

Услуги грузчиков в Челябинске

Требуются грузчики-специалисты на погрузку или разгрузку грузов? Команда опытных, аккуратных, вежливых и надежных людей для квартирных и офисных переездов, такелажных работ, качественно организуют сборку и разборку мебели, произведут любые погрузку и разгрузку аккуратно и бережно.

В нашей компании вы сможете заказать недорогих грузчиков, которые готовы помочь с организацией при переезде квартир, а также для выполнения переноску и перевозку любых тяжестей, в том числе негабаритных, и выполняют заказы на вывоз строительного мусора. Услуги профессиональных грузчиков в Челябинске – гарантия того, что ваши ценные и хрупкие вещи будут в сохранности.

Наши грузчики в г. Челябинске всегда трезвые – специально подготовленные кадры, способные выполнить любые задачи, то есть, переноску очень тяжелых и/или очень громоздких вещей, таких как сейфы, любой тип антикварной мебели из массива дерева или сложное оборудование, не подлежащее разборке.

У нас вы можете заказать грузчиков, оснащенных для этого всеми необходимыми приспособлениями и спецтехникой.

Вызов бригады грузчиков возможен круглосуточно, что может быть очень выгодным, если вам требуется организовать переезд по свободным дорогам или срочную перевозку тяжелых предметов. Стоимость формируется сразу, исходя из условий заказчика – этажность, наличие грузовых лифтов, удобство подъезда, удаленность от центра города. В большинстве случаев выполнение любых задач - недорого для вас, вам стоит только выбрать предложение в Челябинске:

  • вывоз мусора на газели с грузчиками;
  • квартирный переезд;
  • грузоперевозки и выгрузка грузов;
  • разнорабочие для любых видов задач;
  • дачный переезд с грузчиками;
  • переезд офиса;
  • перевозка сейфов и банкоматов;
  • уборка снега;
  • сборка и разборка мебели;
  • такелажные работы;
  • перевозка пианино;
  • вывоз строительного мусора и старой мебели;
  • подъем стройматериалов на этаж;
  • клининг;
  • перевозка пианино;
  • разгрузка и погрузка вагонов и фур;
  • демонтаж;
  • упаковка товаров;
  • аренда грузчиков
  • грузчики работают с любым весом.

Вы будете точно знать, сколько заплатите за выполнение заказа еще до прибытия бригады грузчиков. Минимальный заказ не ограничен по объему. Помимо разгрузки и погрузки, мы можем дополнительно выполнить и другие частные заказы – например, упаковку мебели своими материалами: воздушно-пузырьковой пленкой, картоном и стрейч-пленкой.

Почему нужно обратиться в Атлант Грузчики?

Если вам нужны грузчики в Челябинске или сборка, разбока мебели и погрузка, или планируете переезд в другую квартиру или офис и вам важно качество, выбирайте удобный способ связи – позвонить или написать нам (все контакты указаны на сайте), так же можете оставить заявку на звонок, воспользовавшись формой обратной связи, менеджеры компании рассчитают стоимость и сроки выполнения минимального заказа и заключения договора и ответят на дополнительные вопросы.

Способы оплаты:

  • наличными;
  • банковской картой;
  • переводом на пластиковую карту;
  • в терминале;
  • безналичный расчёт.

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Атлант Грузчики

Требуются грузчики-специалисты на погрузку или разгрузку грузов?

Грузчик на час и на смену в Челябинске (любой район). Поднимем груз на любой этаж. Звоните по телефону: +7 (963) 078-57-53. Наши менеджеры бесплатно проконсультируют и согласуют удобные для вас день, адрес и время. Приедем быстро и без опозданий для выполнения заказа. Работаем круглосуточно.

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